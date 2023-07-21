Соседов заявил, что талант актрисы Чулпан Хаматовой преувеличен

Как сообщает издание «Утро.ру» , шоумен недоумевает, зачем Галина Волчек «надувала и раздувала» ее.

После событий, произошедших 24 февраля, многие знаменитости решили покинуть Россию, перебравшись за границу. В числе таких звезд оказалась и актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас находится на ПМЖ в Латвии.

Некоторые, включая Сергея Соседова, считают ее талант преувеличенным. Он обвиняет Галину Волчек в «раздутии» личности актрисы и пиаре. По его словам, как актриса Хаматова не особо представляет ценность. Также Соседов заявил, что отъезд других звезд не считает чем-то странным.

Напомним, что Волчек – советская и российская актриса театра и кино. Также она является театральным режиссером и педагогом. Будучи художественным руководителем московского театра «Современник», она призналась в том, что Хаматова ее разочаровала репетициями в других театрах.