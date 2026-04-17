Сослуживцы и парламентарии приехали поздравить ветеранов МВД в Красногорске

В преддверии Дня ветеранов МВД России в Красногорске вспоминали тех, кто десятилетиями стоял на страже закона. Старшина милиции в отставке Николай Капранов принимал дорогих гостей с особой теплотой. В его дом приехали сослуживцы и парламентарии, чтобы лично сказать спасибо человеку, который отдал службе долгие годы.

Депутат Московской областной Думы Роман Володин, обращаясь к ветерану, подчеркнул: такие люди, как Капранов, остаются настоящей опорой для подрастающего поколения и для тех, кто сегодня носит погоны. Гости отмечали не только профессиональные заслуги, но и то, как живет ветеран вне службы.

Все эти годы надежным тылом для Николая Сергеевича была его супруга. Вместе пара прожила почти полвека. Секрет крепкой семьи, как заметили гости, прост и сложен одновременно — любовь и взаимное уважение. Роман Володин обратил внимание на важную деталь: во многих таких семьях дети и внуки пошли по стопам ветеранов. Они становятся опорой не только для общества, но и примером для своей семьи.

«Я уверен, что благодаря таким людям общество становится лучше, чище и достойнее», — отметил депутат.

В этот день поздравления с предстоящим праздником принимал и капитан милиции в отставке Дмитрий Кулагин. Его бывшие сослуживцы описывают его как энергичного, доброго и честного человека. Сам Кулагин признается: служить по-другому он просто не мог. Он знал, что его работа нужна людям, и если исполнять ее плохо, то, по его словам, «грош мне цена».

Истории из жизни ветеранов для нынешних служителей закона — это образец мужества, стойкости и верности выбранному пути. Начальник Управления МВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов подчеркнул, что, опираясь на опыт старших товарищей, молодые сотрудники получают желание служить дальше. Ветераны помогают обучать молодежь грамотному мастерству, не терять навыки, а приобретать новые.

Погоны для таких людей — не просто знак отличия, а огромная ответственность перед Родиной и перед самим собой. Их работа была опасной и трудной, но без нее не обойтись. Участники встречи благодарили ветеранов и склоняли головы перед их заслугами.