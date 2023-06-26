Сосна-исполин, чей возраст превышает триста лет, растет в Подмосковье

Почти в трех километрах к юго-востоку от поселка «18 поселок» в городском округе Шатура растет сосна-исполин, которая является одним из самых уникальных деревьев, растущих в лесах Подмосковья. Об этом рассказали в областном Комлесхозе.

По данным комитета, ее возраст — более 300 лет, а диаметр ствола достигает почти 150 сантиметров. При этом высота сосны — 43 метра. Дерево находится в государственном природном заказнике областного значения в 54 квартале Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза.

Ранее в комитете сообщали, что в подмосковных лесах появились первые ягоды черники. Черничный сезон в этом году открылся раньше обычного, на что повлияли благоприятные природные условия. Отмечалось, что урожай в этом году ожидается хороший.