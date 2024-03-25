Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России
Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России
22 марта состоялось первое очное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России в 2024 году
Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.
На заседании был рассмотрен вопрос по теме «Открытые данные». Данный вопрос на регулярной основе включается в повестку заседаний Общественного совета при Московском областном УФАС России.
Кроме того, члены Общественного совета обсудили рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по улучшению качества работы общественных советов и определили варианты улучшения работы Общественного совета в 2024 году.
В завершении мероприятия участники Общественного совета рассмотрели актуальные вопросы о порядке одностороннего расторжения государственных и муниципальных контрактов и вступления в силу решения об одностороннем отказе от их исполнения.
Позицию Управления по вопросам повестки заседания представил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович.