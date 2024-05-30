Состоялось заседание Совета депутатов Городского округа Пушкинский

В Г.о Пушкинский провели заседание Совета депутатов при участии главы округа Максима Красноцветова.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, заместитель городского прокурора, местные депутаты и другие участники встречи на повестке дня рассмотрели ряд важных вопросов по разным сферам. Обсудили темы, связанные с имущественными отношениями, финансовой сферой и исполнением бюджета.

В ходе встречи депутаты единогласно приняли отчет прошлого года о деятельности Контрольно-счетной палаты округа.

По итогам заседания глава округа Максим Красноцветов поблагодарил коллег за продуктивную работу.