Состоялось заседание Совета депутатов Городского округа Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Г.о Пушкинский провели заседание Совета депутатов при участии главы округа Максима Красноцветова.
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, заместитель городского прокурора, местные депутаты и другие участники встречи на повестке дня рассмотрели ряд важных вопросов по разным сферам. Обсудили темы, связанные с имущественными отношениями, финансовой сферой и исполнением бюджета.
В ходе встречи депутаты единогласно приняли отчет прошлого года о деятельности Контрольно-счетной палаты округа.
По итогам заседания глава округа Максим Красноцветов поблагодарил коллег за продуктивную работу.