Сотни домов остались без водоснабжения на январские праздники

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уже в первый день нового года провел два заседания комиссии по ЧС, сосредоточившись на ликвидации коммунальных аварий в Пензе. По итогам экстренных совещаний глава региона установил для подчиненных строгий режим ежедневной отчетности на все праздничные дни.

Поводом для оперативных мер стали две аварии на сетях водоснабжения. Первая произошла в ночь на 31 декабря в Цыганском поселке из-за подвижки грунта, оставив без воды сотни домов. Вторая случилась днем 1 января на улице Гагарина. В обоих случаях аварийные службы оперативно устраняли последствия, однако инциденты показали уязвимость инфраструктуры в праздничный период.

«Горводоканал перекрыл участок сети, без подачи воды остались 360 частных и 5 многоквартирных домов», — подчеркнул глава региона.

Мельниченко напомнил, что еще до новогодних каникул подписал распоряжение об оперативном дежурстве, лично приняв на себя ответственность за координацию по области с 1 по 11 января. Теперь к этой мере добавилось конкретное требование: руководители городов и ключевых объектов обязаны каждый день, в утренние часы, предоставлять главе региона детальный отчет о всех происшествиях и проделанной работе. Такой подход, по мнению губернатора, должен исключить легкомысленное отношение к службе в нерабочие дни и предотвратить серьезные последствия от возможных ЧП. Новый порядок призван обеспечить максимальную оперативность в реагировании на любые внештатные ситуации в регионе.

Причиной же такого ЧП могла стать подвижка грунта. По данным Penzaobzor, проведение работ усложняла незаконная врезка в ливневую канализацию.

