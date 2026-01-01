Без света в новогоднюю ночь: 43 тыс. жителей Кубани оказались в темноте на Новый год

В Краснодарском крае из-за сильного снегопада без электроснабжения остались около 43 тыс. жителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Причиной массовых отключений стало налипание мокрого снега и образование наледи на проводах. Это привело к их обрывам и падению деревьев на линии электропередачи.

Наиболее серьезные проблемы возникли в предгорных муниципалитетах региона. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в городах Армавир и Сочи.

Над устранением аварии работают более 120 специализированных бригад, которые трудились в том числе и в новогоднюю ночь. Также ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.

На данный момент подача тепла возобновлена практически на всей территории Краснодарского края, за исключением Белореченского района, где ситуация остается сложной.

Губернатор Краснодарского края взял ситуацию на личный контроль. Он поручил своему заместителю координировать восстановительные работы и оперативно решать возникающие проблемы.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян остались без света и тепла в поездах в новогоднюю ночь.