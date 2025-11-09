Сотни рыбьих гнезд на морском дне Антарктиды удивили ученых и биологов

Ученые обнаружили, что загадочные углубления на морском дне у берегов Антарктиды являются гнездами желтоперых тунцов (Lindbergichthys nudifrons). Открытие было сделано во время экспедиции 2019 года в море Уэдделла на полярном исследовательском судне SA Agulhas II с использованием подводного робота, сообщает Planet Today .

Исследователи задокументировали 1036 гнезд на пяти участках морского дна. В 72 из них были обнаружены личинки. Гнезда расположены организованными узорами, образуя обширные геометрические поселения, что, по мнению ученых, помогает защитить икру и детенышей от хищников, включая офиур и ленточных червей.

Самцы тунцов охраняют гнезда около четырех месяцев, контролируя территорию вокруг них до 23 см. Более изолированные гнезда, расположенные на окраинах поселений, занимают крупные и сильные особи, которые лучше защищают себя и потомство.

Открытие стало возможным благодаря отколу айсберга A68 в 2017 году, который обнажил ранее недоступные участки шельфового ледника Ларсена C. Морской биолог Расс Коннелли из Эссекского университета отметил, что находка демонстрирует, что изучение отдаленных районов Антарктиды продолжает приносить новые открытия о жизни в экстремальных условиях.

