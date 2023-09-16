Сотрудник полиции убит во время автомобильной погони в Подмосковье

Как передает Baza, все произошло в районе 9 часов вечера в пятницу, 15 сентября, на Таракановском шоссе в московской области. Инспектор ГИБДД намеревался остановить для проверки документов автомобиль без номеров. Однако находившийся за рулем мужчина проигнорировал требования и лишь прибавил скорости.

Сотрудники полиции начали погоню за нарушителем. Неподалеку от деревни Вертлино авто было остановлено. Однако водитель, выйдя из автомобиля, внезапно выстрелил в упор в одного из инспекторов.

От полученного ранения страж порядка скончался на месте еще до приезда скорой. Его напарник ответным огнем ранил нападавшегоиз табельного оружия. Преступник был задержан. Им оказался оказался 53-летний житель Москвы. Сейчас мужчина доставлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.