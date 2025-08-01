Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства массового ДТП с пострадавшими в Подольске
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими в Подольске
Фото: [Медиасток.рф]
В четверг, 31 июля, в Подольске, расположенном в Московской области, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале Главного управления МВД по региону.
В результате аварии четыре человека пострадали.
«По предварительной информации, столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер», – говорится в сообщении ведомства.
В данный момент сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить все детали случившегося и определить степень ответственности каждого участника аварии.