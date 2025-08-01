Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства массового ДТП с пострадавшими в Подольске

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими в Подольске

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В четверг, 31 июля, в Подольске, расположенном в Московской области, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале Главного управления МВД по региону.

В результате аварии четыре человека пострадали.

«По предварительной информации, столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер», – говорится в сообщении ведомства.

В данный момент сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить все детали случившегося и определить степень ответственности каждого участника аварии.

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