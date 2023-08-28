Сотрудники Госветслужбы Московской области спасли бородатую агаму
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сотрудники Домодедовской ветеринарной станции спасли бородатую агаму, у которой произошло выпадение прямой кишки. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
В сообщении уточнили, что ветеринарные специалисты провели представителю рода ящериц из семейства агамовых по кличке Валера ряд манипуляций по вправлению кишечника. Пока животное находится в стационаре и проходит терапию, его состояние оценивается как хорошее.
В министерстве также отметили, что в региональную Госветслужбу нередко обращаются хозяева экзотических домашних животных, поэтому у специалистов есть опыт в лечении подобных животных.