Сотрудники Госветслужбы Московской области спасли бородатую агаму

Сотрудники Домодедовской ветеринарной станции спасли бородатую агаму, у которой произошло выпадение прямой кишки. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В сообщении уточнили, что ветеринарные специалисты провели представителю рода ящериц из семейства агамовых по кличке Валера ряд манипуляций по вправлению кишечника. Пока животное находится в стационаре и проходит терапию, его состояние оценивается как хорошее.

В министерстве также отметили, что в региональную Госветслужбу нередко обращаются хозяева экзотических домашних животных, поэтому у специалистов есть опыт в лечении подобных животных.