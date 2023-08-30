Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели почти десять тысяч исследований грибов и ягод на безопасность
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Госветслужба Подмосковья провела более 9,7 тысячи исследований грибов и ягод, которые продаются не рынках региона, на содержание вредных веществ. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Так как ягоды и грибы могут поглощать радионуклиды из почвы, продукцию проверяют на содержание радиоактивных изотопов цезия и стронция. <…> При выявлении предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в пробах — продукцию изымают из оборота и уничтожают», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В министерстве призвали жителей покупать грибы и ягоды только на официальных рынках и ярмарках, чтобы не приобрести некачественный товар.