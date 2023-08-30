Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели почти десять тысяч исследований грибов и ягод на безопасность

«Так как ягоды и грибы могут поглощать радионуклиды из почвы, продукцию проверяют на содержание радиоактивных изотопов цезия и стронция. <…> При выявлении предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в пробах — продукцию изымают из оборота и уничтожают», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.