Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели почти десять тысяч исследований грибов и ягод на безопасность

Общество

Фото: [Unsplash]

Госветслужба Подмосковья провела более 9,7 тысячи исследований грибов и ягод, которые продаются не рынках региона, на содержание вредных веществ. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Так как ягоды и грибы могут поглощать радионуклиды из почвы, продукцию проверяют на содержание радиоактивных изотопов цезия и стронция. <…> При выявлении предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в пробах — продукцию изымают из оборота и уничтожают», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве призвали жителей покупать грибы и ягоды только на официальных рынках и ярмарках, чтобы не приобрести некачественный товар.

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