Сотрудники ГСУ СК России по Подмосковью вручили подарки детям из Курской области
Фото: [t.me/gsuskmosobl]
Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках акции «С добрым годом!» поздравили с Новым годом детей из Курской области, которые проживают в ПВР в Волоколамском округе.
Так, представители ведомства посетили детский оздоровительный «Лагерь имени 28 Героев Панфиловцев». Детям передали сладкие подарки, а также пожелали им здоровья, успехов в учебе и интересных открытий.
Дети поблагодарили сотрудников ведомства и поделились своими планами на предстоящие каникулы.