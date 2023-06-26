Сотрудники ГУСТ Подмосковья оказали свыше шестисот устных консультаций с начала июня

Команда ГУСТ Подмосковья проводит устные консультации с жителями региона, в рамках которых граждане могут быстро получить ответы на интересующие вопросы в части содержания территорий или уточнить тонкости в сфере законодательства. С начала месяца было оказано более 650 таких консультаций.

Контакты «горячей линии ГУСТ» представлены здесь. Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что чаще всего жители обращались по поводу содержания детских игровых площадок, состояния ограждений и чистоты дворовых и общественных пространств.

«Наши сотрудники фиксируют каждое обращение, а затем уточняют всю необходимую информацию, чтобы проинформировать граждан и предоставить ответы в полном объеме. Предприниматели также могут получить юридические консультации: мы поможем разобраться в законодательных тонкостях и нюансах», — добавила министр.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.