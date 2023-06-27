Сотрудники ГУСТ Подмосковья предоставили почти четыре тысячи ответов на запросы жителей в июне

Сотрудники ГУСТ Подмосковья регулярно отвечают на письма граждан по электронной почте, обычно жители обращаются в ведомство с просьбой, благодарностью или с желанием получить консультацию. Только в этом месяце было предоставлено свыше 3,6 тысячи ответов.

«Чаще всего жителей волновали вопросы уборки территорий, содержание контейнерных площадок и детских игровых зон», — отметила глава областного ГУСТ Светлана Аипова.

По словам министра, обратиться в ведомство можно также в соцсетях, по телефону горячей линии и лично в территориальные отделы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе планируют провести большую работу, которая обеспечит газовую безопасность.