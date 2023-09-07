Сотрудники ГУСТ Подмосковья решили почти двести вопросов жителей в социальных сетях за август
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В прошлом месяце сотрудники ГУСТ Подмосковья решили 175 вопросов жителей, которые они задали через социальные сети, сообщили в ведомстве.
«Чаще всего в августе просили разъяснить вопросы соблюдения норм СанПиНа, также обращались по поводу уборки в общественных местах, дворах и по вопросам благоустройства территорий, — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.
Министр отметила, что в ГУСТ региона присылают не только просьбы и обращения, но и предложения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.