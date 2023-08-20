Сотрудники OZON после пожара на складе в Гривно не обращались за медпомощью

Согласно информации, которая поступила от пресс-службы данной компании, возгорание произошло в одном из блоков склада, который находится в подмосковной деревне Гривно. По оперативным данным, пожар уже удалось потушить благодаря усилиям экстренных служб. К слову, ничто не угрожает соседним блокам и зданиям.

Как выяснилось, вовремя сработала система пожаротушения, а всех сотрудников оперативно эвакуировали. Никто из них не обращался за медицинской помощью. Судя по всему, человеческих жертв и пострадавших получилось избежать. А сам блок не эксплуатировался в целях хранения товаров.