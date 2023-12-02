Сотрудники «России 1» попросили Мамаева снять военную форму для телепередачи

Ранее мы уже писали о том известный российский актер Михаил Мамаев посвятил стихи военнослужащим РФ и Донбассу. Сейчас же стало известно, что он обматерил сотрудников телеканала «Россия 1» из-за флага Российской Федерации на военной форме. Об этом Мамаев рассказал у себя на странице в социальных сетях.

Известно, что на данный момент он исполняет воинский долг. А недавно актера пригласили на съемки телепередачи «Привет, Андрей!». Мамаев, в свою очередь, дал согласие, и приехал в столицу одетый в форму с передовой. Однако, его попросили переодеться, поскольку у ТВ есть определенные требования к внешнему виду.

Мамаев, как он сам рассказывает, «категорически отказался и в возникшем споре прямо послал молодого человека призывного возраста на ***». Об этом также пишет издание «Утро.ру».