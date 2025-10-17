Сотрудники с большим стажем смогут получать доплату к пенсии

Фото: [ Принятие законопроекта о льготах на проезд для пенсионеров Московского региона/Медиасток.рф ]

В России рассматривают инициативу о введении статуса «Ветеран трудовой деятельности», который позволит гражданам со стажем более 30 лет получать ежемесячную доплату к пенсии. Об этом сообщил экономист и помощник депутата Госдумы Илья Мосягин в беседе с « Газетой.Ru ».

В стране может появиться новая категория пенсионеров — «ветераны трудовой деятельности». Как отметил экономист Мосягин, предложение оценивается положительно и, вероятнее всего, будет принято. При этом на реализацию проекта потребуется от нескольких кварталов до одного года.

Инициатором идеи стал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил присваивать новый статус гражданам, чей трудовой стаж превышает 30 лет, и установить для них ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. руб.

По словам Мосягина, инициатива направлена на повышение социальной справедливости и признание многолетнего добросовестного труда. Сейчас в российском законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за длительный трудовой стаж, что приводит к разнице в уровне выплат между регионами. Новый статус должен устранить этот дисбаланс.

Экономист подчеркнул, что идея уже обсуждалась на встрече с президентом России Владимиром Путиным и получила его понимание. Он добавил, что для реализации потребуется проработать источники финансирования и интеграцию механизма в существующую пенсионную систему.

По мнению специалиста, основным преимуществом инициативы станет увеличение доходов пожилых граждан с большим стажем, а также укрепление уважения к труду. Вместе с тем он отметил, что потребуется внимательно рассчитать нагрузку на бюджет и оценить баланс интересов разных категорий пенсионеров.

Мосягин выразил уверенность, что реализация идеи станет важным шагом к построению более справедливого и солидарного общества, где долгий труд будет получать достойное признание на государственном уровне.

