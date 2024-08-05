Сотрудники СИЗО в Подмосковье пресекли доставку телефонов и сим-карт на режимную территорию

Сотрудники СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области в Ногинске пресекли попытку доставить запрещенные предметы на режимную территорию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

В сообщении уточнили, что ночью правонарушитель перебросил через основное ограждение СИЗО пластиковую бутылку, в которой находились пять мобильных телефонов, 11 сим-карт, два USB-провода и две гарнитуры.

Прибывшие на место инцидента полицейские составили в отношении задержанного протокол об административном правонарушении. При совершении повторного аналогичного правонарушения ему будет грозить уголовная ответственность.