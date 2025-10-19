Сотрудники смогут избежать шестидневной рабочей недели в конце октября с отпуском

В конце октября 2025 года ожидается шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного с субботы на 3 ноября. Директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев сообщил, что при желании сотрудники могут взять отпуск на 1 ноября, чтобы сохранить стандартную пятидневку, сообщает КП со ссылкой на «Прайм».

Если взять отпуск, рабочая неделя останется стандартной, а граждане смогут отдыхать четыре дня подряд с 1 по 4 ноября. В противном случае рабочая неделя станет шестидневной с 27 октября, но при этом с 2 по 4 ноября будет трехдневный отдых.

Эксперт отметил, что оформление отпуска приведет к уменьшению зарплаты, поскольку ноябрь содержит мало рабочих дней. Несмотря на это, возможность взять дополнительные выходные сохраняется для желающих.

Ранее сообщалось, когда лучше планировать отпуск в 2026 году для максимальной выгоды.