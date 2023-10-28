Сотрудников вневедомственной охраны Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Сотрудников подмосковной Росгвардии поздравили с 71-летней годовщиной образования службы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Отмечается, что 29 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники, работники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии. В преддверии памятного события, в актовом зале подмосковного главка Росгвардии состоялось торжественное мероприятие.

В приветственной речи заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Петр Зоров отметил высокие показатели служебной деятельности подразделения, поблагодарил росгвардейцев за добросовестную службу и обратил внимание на большой вклад ветеранского движения в становлении молодых кадров территориального ведомства.

Со словами поздравления в адрес присутствующих обратился председатель региональной общественной организации ветеранов правопорядка Московской области Иван Панков. Полковник милиции в отставке более полувека посвятил службе в войсках правопорядка, пройдя путь от постового до заместителя начальника Управления вневедомственной охраны.

«Сегодня сотрудники вневедомственной охраны выполняют служебно-боевые задачи как на территории Московской области и комплекса «Байконур» в Республике Казахстан, так и в зоне проведения СВО. На передовой и в тылу осуществляют сопровождение специальных грузов оборонной и космической промышленности», - начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Андрей Поляков

Отмечается, что особо отличившиеся сотрудники и ветераны службы были награждены грамотами, благодарностями и ценными подарками. В завершении мероприятия, на сцене прозвучали патриотические песни в исполнении Ансамбля песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.