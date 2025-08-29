Сотрудницы кафе открыли глаза на правду о жестоком убийстве спустя 21 год
Следком: работницы кафе в Норильске помогли в раскрытии дела 2004 года
Фото: [pxhere.com]
Свидетельские показания сотрудниц норильского кафе позволили раскрыть давнее убийство. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета России.
В Норильске раскрыто убийство более чем 20-летней давности благодаря показаниям сотрудниц местного кафе. Женщины рассказали следователям, что в последний раз видели погибшего в компании его знакомого, что позволило выйти на след подозреваемого.
Мужчина, скрывавшийся в Подмосковье, был задержан и дал признательные показания. По его словам, конфликт произошел в ноябре 2004 года после совместного посещения заведения. Во время ссоры в квартире потерпевшего обвиняемый воспользовался ножом, нанеся несколько ударов, после чего скрылся с места преступления.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление оставалось нераскрытым в течение двух десятилетий, несмотря на первоначальное расследование.
