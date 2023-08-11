Социологи назвали количество россиян, постоянно работающих в свои выходные дни

20% граждан РФ практически каждые свои выходные занимаются решением рабочих задач. При этом 45% таких людей заявили, что этот труд им не оплачивается.

Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру». Получившиеся результаты привело ТАСС.

«35% опрошенных россиян работают по выходным несколько раз в месяц. 15% участников опроса никогда не работают в выходные», - утверждают сотрудники сервиса.

А вот во время своего отпуска россияне полноценно отдыхают значительно чаще. Никогда не отвлекаются на работу во время отдыха 46% людей, и только у 18% респондентов заниматься рабочими делами на протяжении своего отпуска возведено в систему. Но при этом им заметно чаще не платят за такое отвлечение. 58% опрошенных заявило, что им не оплачиваются отпускные переработки.