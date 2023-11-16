Соцопрос в США показал заметное снижение числа сторонников помощи Украине

Менее чем за год в Соединенных Штатах на 8% упало количество граждан страны, которые выступают за поставку каких-либо ресурсов правительству Зеленского.

Социологический опрос провел телеканал Fox News. Он установил, что число тех, кто считает необходимым поддерживать Киев и направлять ему материальную помощь, составляет 54%. Еще в январе этот показатель был равен 62%. В то же время число противников помощи возросло более заметно, оно увеличилось до 43% с 34%.

Это изменение происходит по большей части за счет сторонников Республиканской партии. Если в начале года больше половины их (51%) оценивали помощь Украине положительно, то теперь так считает всего 35%. Среди демократов падение поддержки чисто номинальное. Оно снизилось с 79% до 76% респондентов.