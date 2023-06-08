Соцработники помогают пожилым в Городском округе Пушкинский

В России каждый год 8 июня отмечается День социального работника. Дата установлена указом президента более двадцати лет назад – в 2000 году.

Профессиональный праздник отмечают и в Городском округе Пушкинский.

Например, сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» помогают пожилым людям справиться с повседневными делами, поддерживают психологически. Можно сказать, соцработники становятся друзьями для тех, о ком заботятся.

«Сотрудники нашего центра — это люди, работающие по зову сердца», - отметил директор ГБУСО МО «КЦСОиР «Пушкинский» Артем Савин.

Он добавил, что работа в этой сфере подходит психологически устойчивым людям и связана со своими трудностями.

Центр соцобслуживания в Городском округе Пушкинский помогает не только пожилым. Здесь оказывают поддержку детям-сиротам, многодетным, людям с ограниченными возможностями. Специалисты помогают оформить льготы и выплаты, содействуют в поиске работы, проводят социально-психологические консультации.

Жители ограниченными возможностями здоровья в КЦСОиР могут пройти курс массажа, леченой гимнастики, посещать занятия по лечебной физкультуре и пользоваться другими видами реабилитации.

В Городском округе Пушкинский понимают значение и ценят роль социальных работников. Они помогают людям получить необходимую помощь и чувствовать себя более комфортно.