В деревне Кочугино под Солнечногорском построили первую очередь мясоперерабатывающего предприятия, новый производственный цех рассчитан на переработку 22 тонн мясного сырья в сутки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

После реализации второй очереди проектная производительность предприятия составит до 50 тонн мясных полуфабрикатов в смену. По результатам итоговой проверку построенному объекту выдали заключение о соответствии проекту, следующий этап – ввод в эксплуатацию.

В здании один этаж, его площадь превысила 2,2 тыс. кв. м. В нем предусмотрены помещения для приема и хранения охлажденного и замороженного мяса, производства полуфабрикатов, упаковки и шоковой заморозки готовой продукции. Предприятие рассчитано на переработку говядины, свинины, баранины и мяса птицы. На предприятии предусмотрено 45 рабочих мест, застройщик – частный предприниматель.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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