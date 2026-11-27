Декабрь — не только пора предновогодних хлопот, но и период, когда, по представлениям астрологов, Вселенная становится особенно отзывчивой к человеческим мечтам. Вот только подходит для формулирования намерений далеко не каждый день: есть даты, когда слова обретают наибольшую силу и быстрее превращаются в реальность. Для 10 тыс. людей старшего поколения это особенно значимо — с возрастом приходит понимание, что каждое слово имеет вес, а намерение должно быть чистым и осознанным. О том, в какие дни декабря 2026 года лучше всего загадывать желания, рассказывает REGIONS астролог из Подмосковья Фарида Светлая.

Самым мощным днем месяца, по мнению эксперта, станет 9 декабря — новолуние в знаке Стрельца. В этот момент Луна полностью обновляется, открывая новое окно возможностей на весь следующий лунный цикл. Астрологи считают, что мечты, озвученные в новолуние, имеют наибольшие шансы на исполнение, особенно если они связаны с путешествиями, обучением, духовным ростом и расширением жизненных горизонтов.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

По мнению астролога, период с 10 по 23 декабря также благоприятен для загадывания желаний, так как Луна в это время растет. Каждый день растущей Луны добавляет энергии нашим намерениям. Особенно сильными считаются 3-й, 7-й и 11-й лунные дни, которые в декабре 2026 года приходятся на 11, 15 и 19 декабря соответственно. В эти даты стоит особенно четко формулировать свои мечты и записывать их на бумаге.

«Новолуние 9 декабря — это как чистый лист, на котором можно написать новую главу своей жизни. Я рекомендую в этот день с утра до вечера избегать суеты, побыть в тишине и четко сформулировать 1-3 главных желания на следующий год. Запишите их на бумаге и уберите в укромное место до следующего новолуния», — рекомендует Фарида Светлая.

Декабрьские желания должны быть связаны с мягким завершением старого цикла и плавным началом нового. Эксперт считает, что хорошо работают просьбы о здоровье, семейном благополучии, материальной стабильности и душевном развитии. Не стоит в этом месяце загадывать желания, связанные с резкими переменами или разрывом отношений — декабрьская энергия более спокойная и размеренная. Важно формулировать желание в настоящем времени, как будто оно уже сбылось. Например, не «хочу выздороветь», а «я здорова и полна сил». Не «хочу, чтобы дети приезжали чаще», а «моя семья часто собирается вместе в радости и любви».

По мнению эксперта, лучшее время для загадывания желаний в декабре — раннее утро, с 6 до 9 часов, или вечер, с 18 до 21 часа. В эти периоды энергетические потоки наиболее благоприятны для передачи наших намерений во Вселенную. Не стоит заниматься этим в полночь или в полдень — эти часы считаются нейтральными.

«В дни растущей Луны, особенно 11, 15 и 19 декабря, я советую зажигать свечу и в ее свете записывать свои мечты. Огонь усиливает энергию намерения и помогает Вселенной быстрее откликнуться на нашу просьбу. Главное — верить в то, что вы пишете, и отпускать желание без тревоги», — советует Фарида Светлая.

В дни, благоприятные для загадывания желаний, нельзя ссориться, ругаться, завидовать или плохо думать о других. Негативные эмоции блокируют энергетические каналы и мешают исполнению мечт. Также не стоит в эти дни брать деньги в долг, начинать серьезные дела или принимать важные решения — лучше посвятить время внутреннему настрою. Запрещено загадывать желания, которые могут навредить другим людям. Например, «пусть он вернется ко мне» или «пусть конкурент разорится». Такие намерения возвращаются бумерангом и приносят неприятности самому загадавшему.

Простой ритуал, который усиливает силу желания в декабре: возьмите чистый лист бумаги, напишите на нем свое желание, сверните лист в 3 раза и положите под новогоднюю елку или на подоконник. 31 декабря, перед боем курантов, достаньте лист, прочитайте желание вслух и сожгите его над свечой. Пепел развейте на улице или смойте в проточную воду. Этот ритуал помогает отпустить желание во Вселенную и довериться ее мудрости. Главное — делать все с чистым сердцем и искренней верой.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Есть в декабре и неблагоприятные дни для загадывания желаний. Это 5, 12 и 26 декабря — даты, связанные с напряженными аспектами между планетами или неблагоприятными лунными сутками. В эти дни энергия хаотична, и наши намерения могут исказиться или принести неожиданные результаты. Лучше посвятить эти даты отдыху, размышлениям и подготовке к более благоприятным периодам.

Декабрьские желания имеют особую силу, потому что они рождаются на пороге нового годового цикла. Если подойти к этому процессу осознанно, с уважением к традициям и пониманием астрологических ритмов, то многие мечты могут стать реальностью уже в наступающем году.

«Декабрь — это месяц подведения итогов и мягкого перехода к новому году. Не нужно торопить события и загадывать десятки желаний за один день. Лучше выбрать 1-2 самых важных и вложить в них всю свою душу и веру. Именно такие искренние намерения Вселенная слышит лучше всего», — говорит Фарида Светлая.

Ранее сообщалось, что астролог Фарида Светлая из Подмосковья дала прогноз на год Красной Козы.

Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной рекомендацией. Астрологические прогнозы не имеют научного обоснования.