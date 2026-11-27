Средний размер пенсии неработающих граждан в России после предстоящей индексации увеличится на 2,4 тысячи рублей в месяц и достигнет 30,2 тысячи рублей . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление председателя Социального фонда России Сергея Чиркова в Совете Федерации.

Глава ведомства отметил, что в годовом выражении сумма прибавки составит 28,8 тысячи рублей, и сравнил этот объем средств с дополнительной, так называемой 13-й пенсией.

Структура получателей пенсий в России

Сергей Чирков также обратил внимание на то, что неработающие граждане представляют собой большинство среди всехполучателей пенсионных выплат в стране.