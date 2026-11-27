Индексация пенсий в России принесет прибавку, сопоставимую с 13-й выплатой: заявление главы Соцфонда
ТАСС: средняя пенсия неработающих россиян вырастет до 30,2 тысячи рублей
Средний размер пенсии неработающих граждан в России после предстоящей индексации увеличится на 2,4 тысячи рублей в месяц и достигнет 30,2 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление председателя Социального фонда России Сергея Чиркова в Совете Федерации.
Глава ведомства отметил, что в годовом выражении сумма прибавки составит 28,8 тысячи рублей, и сравнил этот объем средств с дополнительной, так называемой 13-й пенсией.
Структура получателей пенсий в России
Сергей Чирков также обратил внимание на то, что неработающие граждане представляют собой большинство среди всехполучателей пенсионных выплат в стране.