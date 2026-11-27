Утром в пятницу, 27 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 890 тыс. автомобилей, что на 16% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.