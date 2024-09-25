Совет Федерации единогласно переизбрал Матвиенко на должность председателя
Фото: [Медиасток.рф]
Совет Федерации переизбрал Валентину Матвиенко на должность председателя верхней палаты парламента, сообщило РИА Новости.
Она занимает этот пост с 2011 года, а ее кандидатуру предложил старейший сенатор и вице-спикер Юрий Воробьев.
Воробьев отметил, что Матвиенко — первая женщина, ставшая главой верхней палаты.
Под ее руководством были приняты важные решения, такие как возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение исторических территорий с Россией, начало специальной военной операции и поддержка ее участников.
На заседании Матвиенко также упомянула, что в Совет Федерации вошли 14 новых сенаторов, включая участников спецоперации.
Среди задач на осеннюю сессию она выделила работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы.
Ранее сообщалось, что Ксению Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от РФ в МВФ.