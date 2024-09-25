Совет Федерации разрешил подсудимым заключать контракты о военной службе

Совет Федерации дал свое одобрение закону, предоставляющему право обвиняемым в совершении отдельных преступлений заключать контракты о военной службе на стадии судебного процесса в условиях мобилизации, военного положения и в военное время, сообщил ТАСС.

Эти изменения внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Подготовка документа сопровождалась правками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, касающимися возможности освобождения от уголовной ответственности мобилизованных или подписавших контракт на военную службу на этапе судебного разбирательства.

Закон уточняет, что в условиях мобилизации, военного положения и войны контракты на службу в Вооруженных силах РФ могут заключаться с гражданами, совершившими преступления, приостановленные по ходатайству командования воинской части.

Исключение составляют лица, обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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