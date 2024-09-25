Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров признал, что Киев более чем на 80% зависит от объемов военной помощи, которую поставляет Запад.

Об этом сообщило РИА Новости, уточняя, что Умеров в своем заявлении отметил следующее: именно военная помощь Запада является основой всей помощи и примерно на 80% Киев зависит от своих партнеров, в том числе и ЕС, и НАТО, и США с десятками других стран.

В России тем временем неоднократно высказывались, что поставки Западом вооружений на Украину явно мешают дипломатическим урегулированиям конфликта.

Напомним, что в Индонезии почти месяц ищут туристку из России, которая пропала в свой день рождения, еще 30 августа, во время похода к вулкану.