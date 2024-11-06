Совет ветеранов почтил память первого секретаря Можайского горкома КПСС Горелова

Церемония состоялась в Москве. Виктор Никитич попал в Можайский район по распределению в 1977 году. До этого указа он работал заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Московского областного комитета КПСС. Виктор Никитич посвятил развитию Можайского района много сил и времени.

Под его руководством район стал самым крупным из производителей молока в Московской области, лидировал в строительной сфере и промышленной отрасли. В это время заработал полный комплекс полиграфического комбината, который предусматривал набор социальных объектов, жилья и другой инфраструктуры.

Виктор Никитич был строгим и ответственным руководителем, но принимал все проблемы можайцев близко к сердцу, поэтому всегда помогал горожанам и находил с каждым общий язык. Он выполнял обращения, полученные во время встреч с людьми на фермах, строительных объектах или производственных предприятиях. Всегда проявлял лидерские качества.

«Виктор Никитич Горелов оставил на Можайской земле самую светлую и добрую память о себе. Жители Можайского городского округа всегда будут с благодарностью вспоминать прекрасного человека и талантливого руководителя, сделавшего так много для нынешних и будущих поколений можайцев», — отметили в Администрации муниципалитета.

В Можайском районе Виктор Никитич находился до 1984 года, после чего был переведен в ЦК КПСС. Со временем продолжил трудовую деятельность в мэрии г. Москвы.