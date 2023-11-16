Советник Байдена по нацбезопасности Салливан пожаловался на сводящую его с ума бессонницу от Украины

«Очевидно, мысли о поддержке Украины в ее мерах по достижению ее целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Все это способствует моей бессоннице», - отметил Салливан на вопрос журналистов, что не дает ему спать по ночам.