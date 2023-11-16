Советник Байдена по нацбезопасности Салливан пожаловался на сводящую его с ума бессонницу от Украины
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Мысли об Украине занимают большую часть времени советника главы Белого дома Джо Байдена Джейка Салливана, признался сам клерк американской администрации в беседе с журналистами журнала Puck.
По словам Салливана, думы об Украине усугубляют ежедневно его бессонницу, не давая спокойно спать по ночам.
«Очевидно, мысли о поддержке Украины в ее мерах по достижению ее целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Все это способствует моей бессоннице», - отметил Салливан на вопрос журналистов, что не дает ему спать по ночам.
Мысли о ситуации на Ближнем Востоке и войне в секторе Газа также будоражат мозг советника президента США, особенно возможные неожиданные события там, посетовал Салливан.
«Седьмое октября (атака ХАМАС на Израиль - ред.) было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?» - возопил он.