Пятилетняя девочка из Ногинска станцевала с Анной Немченко: ролик в соцсетях превратился в вирусный флешмоб

Пятилетняя жительница Ногинска стала настоящей звездой соцсетей. Ее заветное желание исполнила популярная актриса, певица и блогер Анна Немченко. Знаменитость лично приехала в Подмосковье, чтобы провести танцевальный мастер-класс для юной поклонницы, сообщил REGIONS.

Как сообщил источник, отправной точкой этой трогательной истории стало короткое видео, выложенное в Сеть. На кадрах юная жительница Ногинска активно двигалась в такт песне, принадлежащей Анне Немченко, а в подписи к ролику призналась: «Мечтаю станцевать вместе». Знаменитость отреагировала мгновенно. Мало того что она заметила обращение, артистка лично приехала к ребенку в гости, захватив с собой большого плюшевого медведя.

Итогом встречи стал зажигательный дуэт, который почти сразу разлетелся по интернету и набрал вирусную популярность. Запись поднялась в лидеры просмотров и дала толчок для массового флешмоба. Пользователи принялись копировать движения юной фанатки и Анны, выкладывая свои версии танца.

Немченко заверила: такие сюрпризы продолжат случаться. Она пообещала отслеживать свежие публикации и приехать с ответным визитом к тому автору, чья видеоработа окажется самой впечатляющей и необычной.

