Животные захватили Чернобыль: что на самом деле происходит в зоне отчуждения сегодня

Чернобыльская зона отчуждения остается одним из самых радиоактивных мест на Земле, но для диких животных она неожиданно стала убежищем, пишет ScienceAlert. После аварии на ЧАЭС в 1986 году людей эвакуировали из окрестных городов, а вокруг станции создали закрытую территорию, куда человек почти не вмешивается.

Теперь ученые выяснили: в этих местах активно живут крупные животные, включая лошадей Пржевальского, лосей, оленей, волков, рысей, кабанов, лис, барсуков и даже бурых медведей, наряду даже с более редкими разновидностями перечисленных зверей. Исследователи использовали фотоловушки в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике и соседних природных территориях на севере Украины.

Всего они зафиксировали более 31 тысячи появлений животных, причем почти 20 тысяч пришлись именно на Чернобыльский заповедник. Особенно важным оказалось то, что лучше всего фауна чувствует себя в больших и связанных между собой охраняемых зонах, где меньше человеческого давления.

Ученые не оценивали, как радиация влияет на здоровье животных. Их интересовало другое: что происходит с природой, когда люди уходят. Ответ получился горько-ироничным. Даже в радиоактивной зоне многим видам, похоже, спокойнее, чем рядом с человеком.

Появление фауны в этих местах неудивительно. Животных привлекает отдаленность от цивилизации, а предупреждающие о радиоактивной опасности знаки они попросту не могут распознать. На сравнительно молодой дикой территории их никто не тронет и не станет одомашнивать. Нетрудно понять такую массовую миграция в край свободы и самодостаточности.

В итоге место катастрофы случайно превратилось в странный дикий сад — опасный, тревожный, но удивительно живой.