Боль, скованность и опухшие суставы при артрите не всегда требуют дорогих решений: некоторые рабочие способы уже есть дома, пишет Woman’s World. Врачи напоминают, что особенно часто с артритом сталкиваются женщины старше 50 лет, поскольку снижение уровня эстрогена может влиять на хрящи, защищающие суставы.

Первый совет — двигаться мягко, но регулярно. Полный покой может усилить скованность, поэтому подойдут ходьба, плавание, аквааэробика, пилатес или йога на стуле. Исследования показывают, что упражнения в воде помогают уменьшить боль и улучшить качество жизни.

Второй способ — тепло утром и холод вечером. Теплая грелка помогает «разбудить» застывшие суставы, а лед после активного дня уменьшает воспаление и отек. Главное — заворачивать грелку или пакет со льдом в полотенце и держать не дольше 15–20 минут.

Третий пункт — средиземноморское питание: овощи, фрукты, оливковое масло, цельнозерновые продукты, орехи и жирная рыба. А вот сладкие напитки, полуфабрикаты, избыток алкоголя, красное мясо и насыщенные жиры лучше сократить.

Четвертый помощник — специи. Куркума содержит куркумин, а черный перец резко улучшает его усвоение. Имбирь тоже может снижать воспалительные процессы.

Пятый вариант — добавки, но после консультации с врачом: тот же куркумин, омега-3, босвеллия, UC-II коллаген и витамин D. Но конечно же, если боль мешает ходить, спать или жить обычной жизнью, терпеть не стоит — лучше обратиться к специалисту.