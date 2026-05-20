Не мистика, а физика: почему старые здания вызывают тревогу у людей

Многие знают это ощущение: заходишь в старое здание, особенно в подвал или пустой коридор, и вдруг становится не по себе. Хочется списать все на призраков, но ученые нашли более земное объяснение, пишет Upworthy.

Исследователи из Университета Макуон в Канаде выяснили, что на настроение людей может влиять инфразвук — низкочастотные колебания, которые человек обычно не слышит. Такие вибрации нередко возникают в старых зданиях из-за труб, вентиляции и другой изношенной инфраструктуры.

В эксперименте 36 участников слушали либо спокойную медитативную музыку, либо тревожную атмосферную, как в фильмах ужасов. При этом скрытые динамики периодически включали инфразвук на уровне, сопоставимом с работой механических систем в зданиях.

После воздействия инфразвука у участников повышался уровень кортизола — гормона стресса. Интересно, что люди не обязательно чувствовали страх. Чаще они становились раздражительнее, менее заинтересованными и описывали музыку как более грустную.

Ученые предполагают, что организм может улавливать такие вибрации через систему равновесия, связанную с зонами мозга, отвечающими за эмоции. Исследование небольшое, так что охотникам за привидениями рано сдаваться. Но теперь у «проклятых» подвалов и жутких старых домов появился вполне научный подозреваемый.