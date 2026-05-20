НХП Московской области показали свою продукцию на фестивале-ярмарке российских товаров в Китае

В Харбинском Международном конгрессно‐выставочном центре проходит X Российско‐Китайское ЭКСПО — одна из ключевых площадок делового и культурного взаимодействия между Россией и Китаем. В рамках этого масштабного мероприятия 18 мая открылся фестиваль‐ярмарка российских товаров «Сделано в России», где среди экспозиций регионов представлены изделия подмосковных народных художественных промыслов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Особого внимания удостоилась продукция Фабрики Федоскино. Традиционная федоскинская многослойная живопись вызвала живой интерес у китайской аудитории — здесь высоко ценят ручной труд, тонкость исполнения и национальный колорит.

В витрине фабрики представлено около 10 лакированных и расписанных шкатулок. На них запечатлены узнаваемые образы и сюжеты, воплощающие дух России: русская тройка, стены Кремля и собор Василия Блаженного, цветущие маки, сцены из русских сказок.

Рядом на стенде были представлены изделия Жостовской фабрики декоративной росписи. Гости выставки познакомились с расписными подносами и подстаканниками, выполненными вручную в традиционной технике многослойной кистевой росписи.

Выставка в Харбине стала еще одним шагом в развитии культурного и экономического сотрудничества между Россией и Китаем, а изделия Федоскино и Жостово вновь подтвердили свой статус визитной карточки отечественного декоративно‐прикладного искусства.

