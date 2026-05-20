«Самый главный подарок судьбы»: почему Диана Гурцкая спустя три года не может смириться с уходом мужа?

Российская певица Диана Гурцкая почтила память мужа — известного адвоката Петра Кучеренко, который ушел из жизни 20 мая 2023 года. Трагедия случилась прямо на борту самолета во время возвращения из Кубы в Россию, пишет Super.ru.

В третью годовщину смерти любимого певица опубликовала в соцсетях трогательный пост с совместными фотографиями.

«Этот день навсегда изменил мою судьбу», — призналась артистка.

Она не скрывает, что с каждым годом боль утраты не становится меньше. Наоборот, память о муже — человеке, который был для нее «самым главным подарком судьбы», — остается глубокой. Диана отметила, что именно с Петром она чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Пара прожила вместе 18 лет. Их союз, по словам певицы, навсегда останется для нее символом любви и поддержки. И хотя его физически нет рядом, Диана продолжает жить и реализовывать их общие идеи. Одна из главных — фонд помощи незрячим детям «По зову сердца», который Гурцкая возглавляет и которому посвящает много сил.

