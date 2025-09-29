Советник Губернатора Курской области Виктория Пенькова навестила курских переселенцев в Клину

Эти люди были вынуждены покинуть свои дома в августе 2024 года и получили радушный прием в Подмосковье.



Вместе с главой городского округа Клин Инной Аркадьевной Федотовой Виктория Николаевна провела беседы с курскими семьями, выясняя условия их проживания и предлагая поддержку в решении возникающих проблем. Полученные обращения и пожелания станут основой для разработки и реализации масштабной программы возрождения приграничных районов Курской области, осуществляемой по распоряжению Президента. По словам гостей, их впечатлила атмосфера тепла и уюта, а также насыщенность досуга, благодаря чему ни дети, ни взрослые не чувствовали себя одинокими.

«От имени администрации Клина хочу выразить благодарность всей Московской области и лично Губернатору А.Ю. Воробьеву за доброту и внимание, проявленные к нашим согражданам, которые были вынуждены оставить свои дома», - заявила Виктория Пенькова.

Для юных жителей Курской области был организован праздничный день в ФОК «Триумф», где проходил турнир городского округа Клин по единоборствам.



В соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии, Армении и России. Спортивное мероприятие открыл чемпион мира по боксу WBA Gold Роман Андреев, который провел для ребят разминочную тренировку.



Судейской коллегией турнира по смешанным единоборствам (ММА) были заслуженные эксперты: Дмитрий Валуевич, рефери крупных турниров ACA, Fight Night Global, Hardcore Fighting, и Артур Шайхов, главный судья Московской области по ММА.



Встреча с известными спортсменами, автограф-сессия и угощение вызвали у юных курян искреннюю радость и подарили им заряд позитивной энергии.