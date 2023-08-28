Советник турецкого президента не верит в сохранение «зерновой сделки» без России

Глава турецкого МИД заявлял, что государство желает возобновить «зерновую сделку», но создавать альтернативные маршруты слишком рискованно, поэтому без России возобновить работу нереально. Того же мнения придерживается советник президента. Он напомнил, что Россия готова продолжить «зерновую сделку», если будут выполнены определенные условия, а Украина не выразила негатива по этому вопросу. Сейчас, по словам представителя президента, в Стамбуле идут переговоры для возобновления сделки.

Посол также подчеркнул, что Турция надеется сохранить действующую модель «зернового коридора», альтернатив этому маршруту пока нет, турецкие власти их не рассматривают. При этом он подчеркнул, что Турция сомневается, что «зерновая сделка» возможна без участия России.