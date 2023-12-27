Советский «Шерлок» предсказал бедность Смольянинову* и Машковой на Западе

Главная звезда советского фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в беседе с aif.ru рассказала, что не понимает поведения артистов, бегущих из РФ. По словам Ливанова, немногие россияне способны состояться за границей, стать такими же популярными как на родине и в целом, жить хорошо. Особенно тяжело тем, у кого были амбиции и талант, но за рубежом он оказался не востребованным.

«Но вообще это сложная тема. Если таланта нет, то, конечно, невозможно состояться за границей. Эти не смогли? Значит, таланта им не хватает!», — объяснил актер.

Недавно в СМИ сообщали, что уехавшие после СВО актеры Артур Смольянинов* и Маша Машкова не могут найти себе работу в своей сфере за границей. Актер подрабатывает подкастами и разовыми концертами. По мнению Ливанова, это показательная ситуация говорит о многом. Он сомневается, что беглецы способны заработать столько же, сколько в РФ.

*Внесен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.