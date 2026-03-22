Советский стандарт на хлеб отменяют: каким станет хлеб в России с 1 апреля

С 1 апреля вступают в силу новые правила выпечки белого хлеба. Документ отменяет жесткие ограничения по весу и срокам реализации, установленные еще в 1986 году, а также разрешает использовать современные пищевые добавки, пишет МК.

В России утвержден новый государственный стандарт на белый хлеб. Соответствующий документ вступит в силу уже с 1 апреля этого года, заменив нормы, которые действовали в стране еще с 1986 года, со времен СССР.

Новый ГОСТ существенно корректирует подходы к производству. В первую очередь производителям разрешили выпускать буханки массой менее 500 граммов. Кроме того, изменились требования к логистике: максимальный срок выдержки готового изделия на предприятии после выемки из печи теперь составляет 10 часов.

Что касается розничной продажи, то из стандарта исключили прежнее требование о реализации хлеба в течение 24 часов с момента выпечки. Также в перечень разрешенных ингредиентов вошли пищевые добавки из категории веществ для обработки муки и ферментные препараты.