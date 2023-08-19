Совфед ответил на заявления Борреля в адрес России

Сенатор Карасин сказал, что Жозеп Боррель после высказываний о России – интеллектуальный пигмей. Об этом сообщает «Газета.ру» .

Григорий Карасин, занимая должность председателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «стремится к ярким заявлениям». На странице в социальных сетях Карасин отреагировал на критику России, которая поступила от руководителя внешнеполитической службы.

Напомним, что такие заявления Борреля в адрес нашей страны появились 19 августа. В ответ на это Григорий Карасин высказал свое мнение о них, написав, что «шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», когда назвал Россию не только заправочной станцией с атомной бомбой, но и экономическим карликом.