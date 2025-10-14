Совместные рейды с ГИБДД: в Красногорске усилят борьбу с безбилетниками в общественном транспорте

В администрации Красногорска состоялся традиционный транспортный час с участием представителей Административно-пассажирской инспекции Подмосковья, МВД и руководителей перевозчиков. Ключевыми темами обсуждения стали проблема безбилетных пассажиров и противодействие водителей при проведении проверок.

Заместитель директора инспекции Владислав Кононов констатировал, что инспекторы ежедневно сталкиваются с трудностями при оформлении административных материалов, а «зайцы» наносят существенный ущерб перевозчикам. В качестве решения предложено проводить регулярные совместные рейды с Госавтоинспекцией на маршрутах, включая конечные остановки и узловые точки скопления транспорта. Заместитель главы городского округа Даниил Зеленев поддержал инициативу, подчеркнув необходимость командных усилий.

Параллельно обсуждались инфраструктурные проекты: по данным заместителя начальника отдела дорожной деятельности Кристины Крашенининой, устройство отстойно-разворотной площадки в микрорайоне Путилково планируется завершить до 15 ноября, что улучшит транспортную доступность территории. На текущей неделе запланированы выездные проверки баз перевозчиков для оценки готовности техники к зимней эксплуатации.