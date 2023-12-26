Создателя Масяни Куваева* объявили в розыск
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МВД объявило в розыск художника-аниматора Олега Куваева, создателя мультипликационного образа Масяни.
Куваев разыскивается по уголовной статье. По какой именно, не уточняется. В Минюсте заявляли, что художник распространял недостоверные сведения о российской армии и занимался сбором средств для ВСУ.
По данным SHOT, поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик, в котором Масяня учит российских солдат сдаваться в плен.
Куваев в настоящее время проживает в Израиле, куда он перебрался еще в 2006 году.
* признан в России иноагентом