Создателя Масяни Куваева* объявили в розыск

Куваев разыскивается по уголовной статье. По какой именно, не уточняется. В Минюсте заявляли, что художник распространял недостоверные сведения о российской армии и занимался сбором средств для ВСУ.

По данным SHOT, поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик, в котором Масяня учит российских солдат сдаваться в плен.

Куваев в настоящее время проживает в Израиле, куда он перебрался еще в 2006 году.

* признан в России иноагентом