Спасатели помогли семье из Подмосковья попасть в квартиру, которую запер кот

Сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и федеральной противопожарной службы помогли семье из Шатуры попасть в квартиру, которая оказалась заперта котом изнутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В сообщении ведомства уточнили, что инцидент произошел накануне. Замначальника части Владимир Ремизов отметил, что о случившемся сообщил мужчина, он позвонил в единую службу экстренной помощи «Система-112». По словам гражданина, он вместе с женой и ребенком приехал с дачи и не смог открыть входную дверь в квартиру. Она оказалась запертой изнутри на задвижку, в квартире находился только кот. По словам Ремизова, спасатели проникли в квартиру на четвертом этаже через лоджию с помощью автолестницы.