Спасатели сняли мужчину с Крымского моста в Москве

15 июня спасатели сняли с Крымского моста, забравшегося на вершину мужчину. Об этом сообщило РИА Новости .

Известно, что во второй половине дня мужчина забрался на верхушку Крымского моста, расположенного прямо в центре Москвы, на место происшествия прибыли спецслужбы. На время работы спасателей часть моста перекрыли. В итоге сотрудники МЧС поднялись на автовышке к мужчине и приступили к переговорам.

Сообщается, что спасателям удалось найти подход к мужчине, его благополучно сняли с моста и опустили на землю. Спасенного человека передали в руки сотрудникам полиции.